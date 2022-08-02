Футболисты АПЛ не хотят становиться на колено перед матчами

Теги

Футболисты АПЛ не хотят становиться на колено перед матчами

Футболисты английской Премьер-лиги в новом сезоне могут перестать вставать на колено перед каждой игрой.

По словам самих игроков, такая акция потеряла своё значение, сообщает Daily Mail.

Источник утверждает, что данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги. Ожидается, что акцию смогу проводить только на избранных матчах.

Несмотря на желание футболистов, тема ещё находится в стадии обсуждения.

Как известно, преклоняя колено перед матчами, футболисты выражают протест против расизма.

Не пропустите: Депай предложил свои услуги "Ювентусу". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 августа

Главные новости дня: 1 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов