Футболисты АПЛ не хотят становиться на колено перед матчами
Футболисты английской Премьер-лиги в новом сезоне могут перестать вставать на колено перед каждой игрой.
По словам самих игроков, такая акция потеряла своё значение, сообщает Daily Mail.
Источник утверждает, что данный вопрос недавно обсуждался на встрече капитанов 20 клубов лиги. Ожидается, что акцию смогу проводить только на избранных матчах.
Несмотря на желание футболистов, тема ещё находится в стадии обсуждения.
Как известно, преклоняя колено перед матчами, футболисты выражают протест против расизма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18