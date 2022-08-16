Футболисту "Кристал Пэлас" угрожают убийством после матча с "Ливерпулем"

Теги кристал пэласливерпульйоаким андерсен

Футболисту "Кристал Пэлас" угрожают убийством после матча с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Йоакима Андерсена/Автор неизвестен

Датский защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен рассказал, что он подвергся угрозам после матча 2-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:1).

В этой встрече датчанин спровоцировал и добился удаления форварда "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. Фанаты мерсисайдцев остались крайне недовольны поведением Андерсена и засыпали его угрозами в социальных сетях. Защитник рассказал, что его и его семью даже угрожают убить.

26-летний Андерсен перешел в "Кристал Пэлас" в 2021 году из "Лиона" за 17,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел два матча.

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