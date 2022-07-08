Футболистки сборной Англии просят Nike отказаться от формы с белыми трусами

Фото: твиттер сборной Англии/Автор неизвестен

Женская сборная Англии просит компанию Nike заменить трусы белого цвета в форме национальной команды из-за менструальных циклов.

Как передает The Telegraph, девушки встревожены тем, что им приходится играть в белой форме даже тогда, когда у них месячные.

«Надеюсь, они изменят цвет. Это, конечно, круто выступать в полностью белой форме, но порой, когда наступает то самое время, это непрактично.

Мы пытаемся справляться с этой проблемой, мы обсудили все внутри команды и передали Nike", – сказала игрок сборной Бет Мид.

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