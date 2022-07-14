Футболистка московского ЦСКА рассказала о зарплатах в женской Суперлиге

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Футболистка московского ЦСКА рассказала о зарплатах в женской Суперлиге

Фото: скриншот с YouTube

26-летняя футболистка ЦСКА Надежда Смирнова рассказала о том, какие зарплаты получают в женском футболе.

По ее словам, уровень зарплат в Суперлиге невысокий.

"Молодые могут получать 40 тысяч, кто-то 60, кто-то 80. Зависит от того, какой у тебя уровень. Совсем молодые получают 20. У топовых игроков потолок – это от 100 тысяч и 200 тысяч плюс. Моя первая зарплата была 7 тысяч рублей после вычета налогов. Тогда мне было 16 лет, это был мой первый контракт", — сказала Смирнова в интервью на YouTube-канале Вадима Лукомского. 

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