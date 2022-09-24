Футболиста сборной Северной Ирландии отстранили из команды из-за сектантства

Фото: твиттер сборной Северной Ирландии/Автор неизвестен

Форвард сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти не сыграет за свою команду в матчах Лиги наций с Косово и Грецией.

В местной федерации футбола подозревают, что игрок связан с сектантами.

"Игрок мужской сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти был исключён из состава перед предстоящими играми Лиги наций УЕФА с Косово и Грецией. Ирландской футбольной ассоциации стало известно о широко распространённом видео в социальных сетях. Ассоциация также отмечает, что клуб нападающего начал расследование по инциденту с видео", — написано в заявлении на официальном сайте Североирландской футбольной ассоциации.

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