Футболист "Тоттенхэма" подвергся вооруженному нападению в Бразилии

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Футболист "Тоттенхэма" подвергся вооруженному нападению в Бразилии

Фото: твиттер Эмерсона/Автор неизвестен

На бразильского защитника лондонского "Тоттенхэма" Эмерсона напали в Бразилии, сообщает Marca.

По сведениям источника, злоумышленники пытались ограбить футболиста, но его помогла вовремя подоспевшая полиция. Между преступниками и полицейскими произошла перестрелка, в которой Эмерсон не пострадал.

"Я бы никому не пожелал подобного. Это был словно фильм ужасов. Когда начали стрелять, мы все разбежались в разные стороны", - сказал отец Эмерсона.

Эмерсон перешел в "Тоттенхэм" из "Барселоны" летом 2021 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. В завершившемся сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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