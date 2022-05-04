Футболист "Сельты" осужден на четыре года за изнасилование

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Футболист "Сельты" осужден на четыре года за изнасилование

Фото: твиттер Санти Мины/Автор неизвестен

Нападающий "Сельты" Санти Мина осужден на четыре года за изнасилование, сообщает Marca.

По сведениям источника, прокуратура требовала для футболиста восемь лет лишения свободы, но суд принял решение уменьшить срок в два раза. Кроме того, Мина должен будет выплатить пострадавшей 50 тысяч долларов и не сможет приближаться к ней ближе, чем на 500 метров, в ближайшие 12 лет.

Преступление произошло летом 2017 года. Тогда Мина вместе со своим другом совершил сексуальное насилие над женщиной.

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