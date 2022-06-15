Футболист киевского "Динамо" претендует на звание лучшего молодого игрока Европы

Фото: твиттер Ильи Забарного/Автор неизвестен

Итальянское издание Tuttosport огласило список претендентов на награду лучшему молодому игроку Европы - Golden Boy-2022.

В список попал 19-летний защитник киевского "Динамо" Илья Забарный, который претендовал на награду и в прошлом году, когда победителем стал полузащитник "Барселоны" Педри.

В этом году на награду также претендуют такие известные футболисты, как Карим Адейеми, Джуд Беллингем, Джованни Рейна (все - "Боруссия" Дортмунд), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Антони Эланга ("Манчестер Юнайтед"), Ансу Фати, Гави, Нико Гонсалес, Педри (все - "Барселона"), Райан Гравенберх ("Аякс"/"Бавария"), Илаиш Мориба ("РБ Лейпциг"/"Валенсия"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш (ПСЖ).

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