Футболист "Арсенала" сменил имя после женитьбы

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Футболист "Арсенала" сменил имя после женитьбы

Фото: твиттер Томаса Парти/Автор неизвестен

Полузащитник "Арсенала" Томас Парти принял решение сменить имя после женитьбы на марокканке Саре Белле.

Как сообщает Daily Mail, это связано с тем, что в начале 2022 года Парти принял ислам.

Сразу после свадьбы 28-летний полузащитник взял имя Якубу. Несмотря на это, футболист продолжит выступать за свой клуб в футболке со своим прежним именем.

Парти перебрался в "Арсенал" из мадридского "Атлетико" в 2020 году. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах чемпионата, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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