Функционер "Зальцубрга" неожиданно отказал английскому топ-клубу

Теги челсиред булл зальцбург

Функционер "Зальцубрга" неожиданно отказал английскому топ-клубу

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд не принял предложение по работе от "Челси".

Как рассказал генеральный директор австрийского клуба Штефан Райтер, Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.

Интересно, что Фройнд хорошо знает нового владельца "Челси" Тодда Боли.

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