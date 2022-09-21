Функционер "Зальцубрга" неожиданно отказал английскому топ-клубу

Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд не принял предложение по работе от "Челси".

Как рассказал генеральный директор австрийского клуба Штефан Райтер, Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.

Интересно, что Фройнд хорошо знает нового владельца "Челси" Тодда Боли.

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