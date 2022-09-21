Функционер "Зальцубрга" неожиданно отказал английскому топ-клубу
Спортивный директор "Зальцбурга" Кристоф Фройнд не принял предложение по работе от "Челси".
Как рассказал генеральный директор австрийского клуба Штефан Райтер, Фройнд доволен своим положением в клубе и только недавно продлил контракт до 2026 года.
Интересно, что Фройнд хорошо знает нового владельца "Челси" Тодда Боли.
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18