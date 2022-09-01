"Фулхэм" усилился защитником ПСЖ

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"Фулхэм" усилился защитником ПСЖ

Фото: сайт "Фулхэма"/Автор неизвестен

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Лайвин Курзава перешел в "Фулхэм", сообщается на официальном сайте английского клуба.

Лондонцы арендовали футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

29-летний Курзава выступал за ПСЖ с 2015 года. Всего он провел за клуб 153 матча, забил 14 голов и отдал 23 результативные передачи. Ранее играл за "Монако". За сборную Франции сыграл 13 мячей и забил один гол.

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