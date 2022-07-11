"Фулхэм" купил бразильца из "Манчестер Юнайтед"

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"Фулхэм" купил бразильца из "Манчестер Юнайтед"

Фото: сайт "Фулхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фулхэма" на официальном сайте объявила о переходе бразильского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андреаса Перейры.

Сумма трансфера составила 9,4 миллиона евро. Футболист заключил с лондонским клубом контракт до лета 2026 года.

26-летний Перейра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. Всего он провел за клуб 75 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Сдавался в аренду "Гранаде", "Валенсии", "Лацио" и "Фламенго". За сборную Бразилии сыграл 1 матч. Обладатель Кубка Англии.

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