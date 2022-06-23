Фукс хочет покинуть ЦСКА

Фото: твиттер Бруно Фукса/Автор неизвестен

Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс хочет покинуть клуб летом, сообщает UOL.

По сведениям источника, футболист недоволен ситуацией в России, поэтому намерен вернуться в Бразилию. Интерес к бразильцу проявляет его бывший клуб "Интернасьонала".

В минувшем сезоне 23-летний Фукс провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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