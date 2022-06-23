Фукс хочет покинуть ЦСКА
Фото: твиттер Бруно Фукса/Автор неизвестен
Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс хочет покинуть клуб летом, сообщает UOL.
По сведениям источника, футболист недоволен ситуацией в России, поэтому намерен вернуться в Бразилию. Интерес к бразильцу проявляет его бывший клуб "Интернасьонала".
В минувшем сезоне 23-летний Фукс провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Языджи покинул ЦСКА. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Габриэл Жезус отказал "Тоттенхэму", так как хочет в другой клуб
-
Неймар может вернуться в "Барселону"
-
"Бавария" может купить Роналду
-
"РБ Лейпциг" продлил контракт с лидером команды
-
"Барселона", "Бавария" и еще 8 клубов интересуются талантом киевского "Динамо"
-
Пьянич не перейдет в "Марсель"
-
Погба отказался от огромного контракта с "МЮ"
-
"Реал" нацелился на лучшего бомбардира АПЛ
-
"Ливерпуль" не будет покупать Пулишича
-
"Манчестер Сити" нацелился на немецкого вратаря
-
"Байер" продлил контракт с немецким суперталантом
-
"Реал" предложил "Интеру" обмен игроками
-
Зидан высказался о возможности возглавить ПСЖ
-
Суарес отказал "Барселоне"
-
Зидан высказался о возможности возглавить сборную Франции
-
Фукс хочет покинуть ЦСКА
-
Названы даты матчей "Барселоны" с "Реалом" в новом сезоне
-
"Ювентус" может вернуть Роналду
-
Названо имя лучшего футболиста России минувшего сезона
-
Языджи покинул ЦСКА