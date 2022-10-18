Френки де Йонг заинтересовал "Ливерпуль"

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Френки де Йонг заинтересовал "Ливерпуль"

Фото: инстаграм Френки де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг заинтересовал "Ливерпуль".

Как сообщает Sky Sports, 25-летний футболист может оказаться в Англии уже зимой.

Ранее в СМИ писали, что летом полузащитником активно интересовался "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне де Йонг принял участие в 11 встречах, в которых отметился одним забитым мячом.

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