Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтедфренки де йонг

Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен

"Барселона" согласилась продать полузащитника Френки де Йонга в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, английский клуб сделал слишком выгодное предложение по 25-летнему нидерландцу, чтобы отказываться от него.

Источник пишет, что за игрока "МЮ" готов заплатить 60 миллионов евро и 20 миллионов бонусами.

Сам Де Йонг не хотел бы покидать клуб, но в ситуацию может вмешаться главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, с которым он работал в "Аяксе".

В прошедшем сезоне нидерландский футболист забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев.

Также не пропустите: Тебас высказался о возможности "Барселоны" подписать Левандовского| https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" удивил назначением нового главного тренера

"Спартак" удивил назначением нового главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов