Френки де Йонг стал ближе к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен

"Барселона" согласилась продать полузащитника Френки де Йонга в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Marca, английский клуб сделал слишком выгодное предложение по 25-летнему нидерландцу, чтобы отказываться от него.

Источник пишет, что за игрока "МЮ" готов заплатить 60 миллионов евро и 20 миллионов бонусами.

Сам Де Йонг не хотел бы покидать клуб, но в ситуацию может вмешаться главный тренер "МЮ" Эрик тен Хаг, с которым он работал в "Аяксе".

В прошедшем сезоне нидерландский футболист забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 46 матчах за каталонцев.

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