Френки де Йонг прокомментировал интерес со стороны "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер де Йонга\Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг поделился мнением по поводу интереса со стороны "Манчестер Юнайтед".
Ранее сообщалось, что новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг сделал из нидерландского футболиста главную трансферную цель.
"Я предпочитаю оставаться в "Барселоне".
"Барселона" – это просто клуб моей мечты с юных лет. Я никогда не жалел о своем выборе, несмотря на то, что надеялся на большее в плане трофеев. Но я никогда не жалел о своем выборе", – сказал Френки.
В прошедшем сезоне де Йонг сыграл в 32 матчах Ла Лиги, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
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