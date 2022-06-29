Френки де Йонг отказался перейти в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг отказался переходить в "Манчестер Юнайтед", сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. При этом руководство "Барселоны" намерено продать игрока, чтобы получить дополнительные средства на трансферы. Кроме того, зарплата голландца по условиям контракта должна значительно увеличиться со следующего сезона.

В минувшем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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