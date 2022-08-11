Френки де Йонг определился с будущим в "Барселоне"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг твердо намерен остаться в каталонском клубе.

Агенты футболиста сборной Нидерландов уже прибыли в Барселону, где у них пройдет встреча руководителями каталонского клуба.

По данным источника, позиция клуба также остается неизменной: чтобы остаться в "Барселоне" нидерландскому футболисту придется снизить зарплату. Но хавбек не собирается идти на такой шаг.

В ситуацию вмешиваются "Челси" и "Манчестер Юнайтед", которые готовы подписать футболиста, но пока его позиция не поменялась.

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