Френки де Йонг не собирается покидать "Барселону"
Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен
Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг не собирается покидать свою команду.
По данным источника, футболисту нравится город и клуб. При этом 25-летний полузащитник не собирается идти на сокращение зарплаты и намерен отрабатывать действующий контракт.
Ранее в СМИ писали, что тренер "Барселоны" Хави провел беседу с футболистом и пообещал ему новую позицию.
Не пропустите: Лапорта высказался о возможности возвращения Месси в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Игрока "Локомотива" хочет переманить "Ницца"
-
Роналду прибыл на переговоры с тен Хагом
-
Лучший игрок РПЛ прошлого сезона хочет уйти из "Сочи"
-
Френки де Йонг не собирается покидать "Барселону"
-
Трансфер Роналду в "Атлетико" маловероятен
-
Жюль Кунде в ближайшие часы перейдет в "Барселону"
-
Хави раскрыл секреты трансферной политики "Барселоны"
-
В таблице РПЛ произошли изменения
-
Глушаков может вернуться в "Спартак" в качестве игрока
-
"Наполи" может бесплатно подписать вратаря "Барселоны"
-
В ЦСКА ответили на слухи об уходе главы селекционной службы
-
"Спартак" начал охоту на бывшего защитника "Ахмата"
-
Левандовски вспомнил о поражении "Барселоны" от "Баварии" со счетом 2:8
-
Погба получил серьезную травму
-
В "Локомотиве" жестко прошлись по сбежавшему из "Динамо" футболисту
-
Роналду хочет перейти в "Баварию"
-
Главные новости дня: 25 июля
-
В "Спортинге" оценили шансы на переход Роналду
-
Шомуродов может покинуть "Рому"
-
"Вест Хэм" перехватил трансферную цель ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14