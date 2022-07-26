Френки де Йонг не собирается покидать "Барселону"

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Френки де Йонг не собирается покидать "Барселону"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Френки де Йонг не собирается покидать свою команду.

По данным источника, футболисту нравится город и клуб. При этом 25-летний полузащитник не собирается идти на сокращение зарплаты и намерен отрабатывать действующий контракт.

Ранее в СМИ писали, что тренер "Барселоны" Хави провел беседу с футболистом и пообещал ему новую позицию.

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