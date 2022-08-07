Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы продать игрока за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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