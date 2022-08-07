Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Теги псжбарселонафренки де йонг

Френки де Йонг может перейти в ПСЖ

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к голландскому полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу, сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Каталонцы готовы продать игрока за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: За "ПСЖ" дебютировал самый молодой игрок в истории клуба. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик

"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов