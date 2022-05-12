Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщает журналист Жерар Ромеро в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 70-80 миллионов евро. Вероятность трансфера составляет 95 процентов. Ожидается, что трансфер будет оформлен до конца мая. Руководство каталонского клуба приняло решение продать игрока, так как он так и не сумел до конца раскрыться в команде.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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