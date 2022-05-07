"Фрайбург" с разгромным счетом проиграл "Униону"
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле проиграл "Униону" со счетом 1:4.
Победу гостям принесли голы Гриши Премеля, Кристофера Триммеля, Шералдо Беккера и Андраша Шефера. У хозяев отличился Лукас Хелер.
"Унион", набрав 54 очка, вышел на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Фрайбург" с 55 очками остался на четвертой позиции.
"Фрайбург" – "Унион" - 1:4 (0:3)
Голы: Премель, 11 - 0:1, Триммель, 30 - 0:2, Беккер, 41 - 0:3, Хелер, 59 - 1:3, Шафер, 89 - 1:4
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Демирович, 84), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шаллаи (Шмид, 74), Грифо, Хефлер, Эггештайн, Чжон Ву Ен (Петерсен, 46), Хелер.
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Рюэрсон, Йеккель, Очипка (Гиссельманн, 90), Харагути (Шафер, 65), Хедира, Премель, Беккер (Михель, 82), Авонийи (Беренс, 64).
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