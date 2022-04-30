"Фрайбург" с хоккейным счетом победил "Хоффенхайм" и ворвался в зону ЛЧ
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде обыграл "Хоффенхайм" со счетом 4:3.
Победу гостям принесли голы Роланда Салаи, Кристиана Гюнтера, Лукаса Холера и Ву-Йон Йонга. В составе хозяев отличились Андре Крамарич, Анжело Штиллер и Себастьян Руди.
"Хоффенхайм" - "Фрайбург" - 3:4 (1:1)
Голы: Салаи, 23 - 0:1, Крамарич, 32 - 1:1, Штиллер, 49 - 2:1, Гюнтер, 50 - 2:2, Холер, 70 - 2:3, Ву-Йон Йонг, 73 - 2:4, Руди, 84 - 3:4
"Хоффенхайм": Бауманн, Кадерабек (Ларсен, 90), Войт, Акпогума (Касим, 89), Бебу, Самассека (Сков, 72), Штиллер, Раум, Баумгартнер (Руди, 65), Крамарич, Даббур (Руттер, 65).
"Фрайбург": Флеккен, Шлоттенберг, Гулде (Петерсен, 46), Линхарт, Гюнтер, Хофлер, Эггештайн, Кублер (Силдиллиа, 90+4), Грифо (Шмид, 88), Салаи (Ву-Йон Йонг, 71), Хофер (Демирович, 71).
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