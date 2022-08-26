"Фрайбург" победил в Бундеслиге и догнал "Баварию"
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Бохум" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Винченцо Грифо.
"Фрайбург", набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и догнал лидирующую "Баварию". "Бохум" с 0 очков остался на последней, 18-й позиции.
"Фрайбург" – "Бохум" - 1:0 (0:0)
Гол: Грифо, 48 - 1:0
"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 74), Шаллаи (Гульде, 87), Кайтель (Вагнер, 84), Грегорич (Петерсен, 73), Доан (Чжон Ву Ен, 74).
"Бохум": Риманн, Гамбоа (Ордец, 85), Хайнц, Машович, Стафилидис (Джанко, 53), Лосилла, Штегер, Гуральски (Осеи-Туту, 75), Цоллер, Асано (Хофманн, 75), Хольтманн.
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|Команда
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|О
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|Бавария Мюнхен
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|РБ Лейпциг
|32
|63
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
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|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20