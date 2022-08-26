"Фрайбург" победил в Бундеслиге и догнал "Баварию"

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Бохум" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Винченцо Грифо.

"Фрайбург", набрав девять очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и догнал лидирующую "Баварию". "Бохум" с 0 очков остался на последней, 18-й позиции.

"Фрайбург" – "Бохум" - 1:0 (0:0)

Гол: Грифо, 48 - 1:0

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 74), Шаллаи (Гульде, 87), Кайтель (Вагнер, 84), Грегорич (Петерсен, 73), Доан (Чжон Ву Ен, 74).

"Бохум": Риманн, Гамбоа (Ордец, 85), Хайнц, Машович, Стафилидис (Джанко, 53), Лосилла, Штегер, Гуральски (Осеи-Туту, 75), Цоллер, Асано (Хофманн, 75), Хольтманн.

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