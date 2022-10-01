"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги

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"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Майнц" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Михаэля Грегорича и Даниэла-Кофи Кьере. У гостей отличился Аарон Мартин.

"Фрайбург", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего "Униона" только по разнице мячей. "Майнц" с 11 очками остался на 10-й позиции.

"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Грегорич, 3 - 1:0, Кьере, 37 - 2:0, Аарон Мартин, 52 - 2:1

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 84), Эггештайн (Кайтель, 90), Кьере (Чжон Ву Ен, 69), Грегорич (Петерсен, 84), Доан (Шаде, 69).

"Майнц": Центнер, да Кошта (Фюльжени, 77), Белль (Фернандеш, 66), Видмер, Каси, Аарон Мартин, Кор, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 66), Штах (Weiper, 87), Онисиво, Буркардт (Бюргзорг, 77).

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