"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на своем поле обыграл "Майнц" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Михаэля Грегорича и Даниэла-Кофи Кьере. У гостей отличился Аарон Мартин.
"Фрайбург", набрав 17 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Бундеслиги и отстает от лидирующего "Униона" только по разнице мячей. "Майнц" с 11 очками остался на 10-й позиции.
"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Грегорич, 3 - 1:0, Кьере, 37 - 2:0, Аарон Мартин, 52 - 2:1
"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Вайсхаупт, 84), Эггештайн (Кайтель, 90), Кьере (Чжон Ву Ен, 69), Грегорич (Петерсен, 84), Доан (Шаде, 69).
"Майнц": Центнер, да Кошта (Фюльжени, 77), Белль (Фернандеш, 66), Видмер, Каси, Аарон Мартин, Кор, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 66), Штах (Weiper, 87), Онисиво, Буркардт (Бюргзорг, 77).
Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
-
"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
-
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
-
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
-
"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
-
"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
-
"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
-
Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
-
"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
-
Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
-
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
-
"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
-
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
-
На ЧМ-2022 не будут размещать баннер с Роналду
-
Бэйла запускает продажу собственного бренда пива
-
Бензема восстановился после травмы и сегодня сыграет против "Осасуны"
-
Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20