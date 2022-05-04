"Фрайбург" перехватил трансферную цель "Баварии" и "Барселоны"
Фото: сайт "Фрайбурга"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Фрайбурга" на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником менхенгладбахской "Боруссии" Маттиасом Гинтером.
Футболист достанется клубу бесплатно, так как летом он станет свободным агентом. Стоит отметить, что игроком интересовались "Бавария", "Барселона" и "Интер". Стоит отметить, что Гинтер является воспитанником "Фрайбурга".
28-летний Гинтер выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20