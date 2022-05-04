"Фрайбург" перехватил трансферную цель "Баварии" и "Барселоны"

Фото: сайт "Фрайбурга"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Фрайбурга" на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником менхенгладбахской "Боруссии" Маттиасом Гинтером.

Футболист достанется клубу бесплатно, так как летом он станет свободным агентом. Стоит отметить, что игроком интересовались "Бавария", "Барселона" и "Интер". Стоит отметить, что Гинтер является воспитанником "Фрайбурга".

28-летний Гинтер выступает за "Боруссию" с 2017 года. Всего он провел за клуб 178 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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