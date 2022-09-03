"Фрайбург" обыграл "Байер" Азмуна и возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Германии "Фрайбург" на выезде обыграл "Байер" со счетом 3:2.

Победу гостям принесли голы Маттиаса Гинтера, Михаэля Грегорича и Рицу Доана. У хозяев отличились Керем Демирбай и Патрик Шик.

"Фрайбург", набрав 12 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 3 очками опустился на 13-ю позицию.

"Байер" – "Фрайбург" - 2:3 (1:0)

Голы: Демирбай, 16 - 1:0, Гинтер, 48 - 1:1, Грегорич, 51 - 1:2, Шик, 65 - 2:2, Доан, 72 - 2:3

"Байер": Градецки, Фримпонг, Та (Хадсон-Одои, 61), Тапсоба, Коссуну, Синкгравен (Фосу-Менса, 78), Демирбай (Арангис, 60), Андрих (Амири, 79), Паласиос (Азмун, 60), Шик, Диаби.

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гульде (Доан, 46), Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 46), Грифо (Петерсен, 80), Шаллаи (Чжон Ву Ен, 9), Грегорич (Шлоттербек, 80).

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