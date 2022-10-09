"Фрайбург" не смог обыграть "Герту", но возглавил Бундеслигу

Фото: твиттер "Фрайбурга"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Германии "Герта" и "Фрайбург" сыграли вничью со счетом 2:2.

В середине первого тайма счет открыл Даниэл-Кофи Кьере, но вскоре Доди Лукебакио восстановил равновесие. В середине второго тайма хозяев вывел вперед Суат Сердар, но на 78-й минуте гостей от поражения спас Кевин Шаде.

"Фрайбург", набрав 18 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с 8 очками осталась на 14-й позиции.

"Герта" – "Фрайбург" - 2:2 (1:1)

Голы: Кьере, 22 - 0:1, Лукебакио, 34 (с пенальти) - 1:1, Сердар, 61 - 2:1, Шаде, 78 - 2:2

"Герта": Кристенсен, Кенни, Кемпф, Рохель, Платтенхардт, Шуньич, Тузар, Сердар (Боатенг, 84), Йоветич (Зельке, 78), Лукебакио, Эджуке (Рихтер, 58).

"Фрайбург": Флеккен, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер, Хефлер, Грифо (Шаде, 70), Эггештайн (Кайтель, 76), Кьере (Чжон Ву Ен, 76), Грегорич (Петерсен, 70), Доан (Хелер, 86).

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