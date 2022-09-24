Французский топ-клуб проведет матч без болельщиков в Лиге чемпионов

"Марсель" будет вынужден провести домашний матч группового этапа Лиги чемпионов со "Спортингом" при пустых трибунах.

Об этом пишет Footmercato со ссылкой на AFP.

Таким образом команду наказали за беспорядки на стадионе "Велодром" во время матча с "Айнтрахтом»"(0:1).

Кроме того, фанатская трибуна "Марселя" будет закрыта и на домашнем матче с "Тоттенхэмом".

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