Франция впервые победила в Лиге наций

Теги францияавстрия

Франция впервые победила в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на своем поле обыграла сборную Австрии со счетом 2:0.

Победу французам принесли голы Килиана Мбаппе и Оливье Жиру.

Франция, набрав пять очков, вышла на третье место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Австрия с 4 очками опустилась на четвертую позицию.

Франция – Австрия - 2:0 (0:0)
Голы: Мбаппе, 56 - 1:0, Жиру, 65 - 2:0

Франция: Меньян (Ареоля, 46), Клосс, Варан, Кунде (Салиба, 23), Бадиашиле, Менди, Тчуамени, Фофана, Жиру (Нкунку, 79), Гризманн (Дембеле, 79), Мбаппе (Коло-Муани, 90).

Австрия: Пентц, Триммель, Алаба (Пош, 70), Линхарт, Вебер, Забитцер (Шмид, 69), Шлагер, Зайвальд, Вайманн (Любичич, 50), Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64).

Не пропустите: Латвия проиграла Молдове в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 22 сентября

Главные новости дня: 22 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов