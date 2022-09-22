Франция впервые победила в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на своем поле обыграла сборную Австрии со счетом 2:0.

Победу французам принесли голы Килиана Мбаппе и Оливье Жиру.

Франция, набрав пять очков, вышла на третье место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Австрия с 4 очками опустилась на четвертую позицию.

Франция – Австрия - 2:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 56 - 1:0, Жиру, 65 - 2:0

Франция: Меньян (Ареоля, 46), Клосс, Варан, Кунде (Салиба, 23), Бадиашиле, Менди, Тчуамени, Фофана, Жиру (Нкунку, 79), Гризманн (Дембеле, 79), Мбаппе (Коло-Муани, 90).

Австрия: Пентц, Триммель, Алаба (Пош, 70), Линхарт, Вебер, Забитцер (Шмид, 69), Шлагер, Зайвальд, Вайманн (Любичич, 50), Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64).

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