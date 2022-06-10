Франция ушла от поражения от Австрии в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборные Австрии и Франции сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Андреас Вайманн, но в концовке равновесие восстановил Килиан Мбаппе.

Австрия, набрав 4 очка, занимает второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция с двумя очками находится на последней, четвертой позиции.

Австрия – Франция - 1:1 (1:0)

Голы: Вайманн, 37 - 1:0, Мбаппе, 83 - 1:1

Австрия: Пентц, Лайнер (Лазаро, 54), Алаба (Данзо, 69), Траунер, Вебер, Лаймер, Забитцер, Шлагер, Зайвальд, Арнаутович (Онисиво, 63), Вайманн (Грегорич, 64).

Франция: Льорис, Павар, Конате, Салиба, Эрнандес, Камара, Тчуамени (Гендузи, 63), Бензема, Гризманн (Мбаппе, 63), Коман (Нкунку, 79), Диаби.

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