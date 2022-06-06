Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборные Хорватии и Франции сыграли вничью со счетом 1:1.
В начале второго тайма счет открыл Адриен Рабьо, но в концовке встречи равновесие восстановил Андрей Крамарич.
Франция и Хорватия, набрав по одному очку, делят 3-4 места в турнирной таблице группы 1 Лиги А.
Хорватия – Франция - 1:1 (0:0)
Голы: Рабьо, 52 - 0:1,Крамарич, 83 (с пенальти) - 1:1
Хорватия: Ливакович, Юранович, Вида, Эрлич, Баришич, Модрич (Сучич, 79), Ковачич (Влашич, 79), Брозович, Брекало (Оршич, 63), Маер (Пашалич, 63), Будимир (Крамарич, 69).
Франция: Меньян, Павар, Кимпембе, Салиба, Динь, Рабьо, Нкунку, Гендузи, Тчуамени (Камара, 62), Бен-Йеддер (Гризманн, 62), Диаби (Клосс, 79).
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|М
|О
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|Грузия
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|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4