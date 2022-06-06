Франция упустила победу над Хорватией в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборные Хорватии и Франции сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Адриен Рабьо, но в концовке встречи равновесие восстановил Андрей Крамарич.

Франция и Хорватия, набрав по одному очку, делят 3-4 места в турнирной таблице группы 1 Лиги А.

Хорватия – Франция - 1:1 (0:0)

Голы: Рабьо, 52 - 0:1,Крамарич, 83 (с пенальти) - 1:1

Хорватия: Ливакович, Юранович, Вида, Эрлич, Баришич, Модрич (Сучич, 79), Ковачич (Влашич, 79), Брозович, Брекало (Оршич, 63), Маер (Пашалич, 63), Будимир (Крамарич, 69).

Франция: Меньян, Павар, Кимпембе, Салиба, Динь, Рабьо, Нкунку, Гендузи, Тчуамени (Камара, 62), Бен-Йеддер (Гризманн, 62), Диаби (Клосс, 79).

Не пропустите: Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022. | https://dailysports.net