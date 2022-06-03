Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций

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Франция сенсационно проиграла Дании в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Дании/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги наций сборная Франции на своем поле проиграла команде Дании со счетом 1:2.

Победу гостям принес дубль Андреаса Корнелиуса. В составе хозяев отличился Карим Бензема.

Франция – Дания - 1:2 (0:0)
Голы: Бензема, 51 - 1:0, Корнелиус, 68 - 1:1, Корнелиус, 88 - 1:2

Франция: Льорис, Варан (Салиба, 61), Эрнандес, Кунде (Диаби, 90), Эрнандес, Канте, Тчуамени, Коман (Клосс, 90), Бензема, Гризманн (Рабьо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46).

Дания: Шмейхель, Вестергор (Кристенсен, 60), Андерсен, Нельссон, Мэле, Васс (Дамсгор, 60), Дилэйни (Йенсен, 85), Эриксен, Хейбьерг, Дольберг (Корнелиус, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 84). 

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