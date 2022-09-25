Франция проиграла Дании в Лиге наций
Фото: твиттер сборной Дании/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Дании на своем поле обыграла сборную Франции со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Каспера Дольберга и Андреаса Ольсена.
Дания, набрав 12 очков, заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция с 5 очками осталась на третьей позиции.
Дания – Франция - 2:0 (2:0)
Голы: Дольберг, 33 - 1:0, Ольсен, 39 - 2:0
Дания: Шмейхель, Кристенсен (Ба, 90), Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Линдстрем, 60), Дольберг (Хейлунд, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 72).
Франция: Ареоля, Павар, Упамекано, Бадиашиле, Салиба (Клосс, 46), Менди (Трюффер, 65), Тчуамени, Камавинга (Фофана, 46), Жиру (Нкунку, 65), Гризманн (Коло-Муани, 81), Мбаппе.
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|4
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