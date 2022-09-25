Франция проиграла Дании в Лиге наций

Теги данияфранция

Франция проиграла Дании в Лиге наций

Фото: твиттер сборной Дании/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций сборная Дании на своем поле обыграла сборную Франции со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Каспера Дольберга и Андреаса Ольсена.

Дания, набрав 12 очков, заняла второе место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Франция с 5 очками осталась на третьей позиции.

Дания – Франция - 2:0 (2:0)
Голы: Дольберг, 33 - 1:0, Ольсен, 39 - 2:0

Дания: Шмейхель, Кристенсен (Ба, 90), Кристенсен, Андерсен, Мэле, Дилэйни (Кьер, 72), Эриксен, Хейбьерг, Дамсгор (Линдстрем, 60), Дольберг (Хейлунд, 60), Ольсен (Брэйтуэйт, 72).

Франция: Ареоля, Павар, Упамекано, Бадиашиле, Салиба (Клосс, 46), Менди (Трюффер, 65), Тчуамени, Камавинга (Фофана, 46), Жиру (Нкунку, 65), Гризманн (Коло-Муани, 81), Мбаппе.

Не пропустите: Словакия не смогла обыграть Беларусь в Лиге наций. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 сентября

Главные новости дня: 25 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов