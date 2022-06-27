Форвард "Зенита" Юри Алберто может оказаться в АПЛ

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Форвард "Зенита" Юри Алберто может оказаться в АПЛ

Фото: твиттер Юри Алберто/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к бразильскому нападающему петербургского "Зенита" Юри Алберто, сообщает UOL.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, хотя форвард уже согласовал условия контракта с "Коринтиансом". Ожидается, что игрок перейдет в бразильский клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне 21-летний Алберто провел за "Зенит" 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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