Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб

Теги коринтиансзенит санкт-петербургюри алберто

Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Бразильский "Коринтианс" в шаге от подписания нападающего "Зенита" Юри Алберто.

По данным ESPN, бразилец перейдет в "Коринтианс" правах аренды до июля 2023 года.

Ожидается, что на следующей неделе Юри Алберто приедет в Сан-Паулу, где пройдет медицинское обследование перед подписанием арендного соглашения.

В прошлом сезоне Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 

Читайте также: Агент Юри Алберто прокомментировал будущее бразильца в "Зените". | https://dailysports.net/
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"

Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов