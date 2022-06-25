Форвард "Зенита" переходит в бразильский клуб

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Бразильский "Коринтианс" в шаге от подписания нападающего "Зенита" Юри Алберто.

По данным ESPN, бразилец перейдет в "Коринтианс" правах аренды до июля 2023 года.

Ожидается, что на следующей неделе Юри Алберто приедет в Сан-Паулу, где пройдет медицинское обследование перед подписанием арендного соглашения.

В прошлом сезоне Алберто сыграл в 11 матчах РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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