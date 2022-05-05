Форвард "Уфы" Агаларов может перебраться в АПЛ

Фото: твиттер Гамида Агаларова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, нападающим команды Гамидом Агаларовым интересуются английские клубы.

"В нашей прерогативе, чтобы Гамид Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы. Насколько вероятно, что Агаларов покинет команду? Я не знаю. Все зависит от многих факторов, которые нам неподвластны. Есть предложения. В январе был интерес от клубов АПЛ. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере — это уникальный случай. За ним следят все скауты", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 21-летний Агаларов провел за "Уфу" 28 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2022 года.

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