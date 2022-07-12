Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки

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Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки

Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин потерял сознание во время тренировки команды.

Футболисту стало плохо во время занятий на предсезонном туре в Южной Корее, сообщает Daily Mail.

Команда тренировалась в 30-градусную жару, а сама тренировка длилась более полутора часов. В один из моментов Сон Хын Мин начал показывать признаки того, что испытывает боль, после чего остановился и опустился на газон. 

По данным издания, нападающему Харри Кейну также стало плохо - его стошнило.

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