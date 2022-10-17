Форвард сборной Португалии может пропустить ЧМ-2022

Фото: инстаграм Диогу Жоты/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:0). В ближайшее время португалец пройдет медицинское обследование, которое определит его сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 25-летний Жота провел за "Ливерпуль" восемь матчей, не забил ни одного мяча и отдал пять голевых передач.

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