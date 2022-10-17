Форвард сборной Португалии может пропустить ЧМ-2022

Теги португалияливерпульдиогу жота

Форвард сборной Португалии может пропустить ЧМ-2022

Фото: инстаграм Диогу Жоты/Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жота рискует пропустить чемпионат мира-2022 в Катаре, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист получил повреждение в матче 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:0). В ближайшее время португалец пройдет медицинское обследование, которое определит его сроки восстановления.

В нынешнем сезоне 25-летний Жота провел за "Ливерпуль" восемь матчей, не забил ни одного мяча и отдал пять голевых передач.

Не пропустите: Месси назвал главных фаворитов ЧМ-2022. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

Названо место Роналду в голосовании за "Золотой мяч"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов