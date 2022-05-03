Форвард "Реала" предложил себя дортмундской "Боруссии"
Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен
Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович хочет перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Sport1.de.
По сведениям источника, футболист сам вышел на связь с руководством немецкого клуба и предложил свои услуги. Впрочем, пока что "Боруссия" никак не отреагировала на его предложение, хотя летом клуб может лишиться основного форварду Эрлинга Холанда.
Йович перешел в "Реал" в 2019 году из "Айнтрахта" за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний серб провел за королевский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: "Реал" нашел альтернативу Холанду в Ла Лиге. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона" может купить ветерана "Челси"
-
Форвард "Реала" предложил себя дортмундской "Боруссии"
-
"Бавария" продлила контракт с одним из лидеров
-
"Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени
-
Зинченко может перейти из "Ман Сити" в другой топ-клуб АПЛ
-
"Ювентус" выкупил трансфер Кьезы
-
"Атлетико" не будет делать чемпионский коридор "Реалу": названа причина
-
Итальянские топ-клубы поборются за Лингарда
-
Траоре покинет "Барселону"
-
Главные новости дня: 2 мая
-
Карпин отреагировал на отстранение российского футбола
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Конференций
-
"Хетафе" и "Бетис" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брентфорд"
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги Европы
-
"Аталанта" едва не проиграла аутсайдеру Серии А
-
"РБ Лейпциг" Тедеско проиграл "Боруссии" из Гладбаха
-
Дортмундская "Боруссия" купила защитника сборной Германии
-
Расписание ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
-
Балотелли трогательно попрощался с умершим агентом Райолой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20