Форвард "Реала" предложил себя дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Луки Йовича/Автор неизвестен

Сербский нападающий мадридского "Реала" Лука Йович хочет перейти в дортмундскую "Боруссию", сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, футболист сам вышел на связь с руководством немецкого клуба и предложил свои услуги. Впрочем, пока что "Боруссия" никак не отреагировала на его предложение, хотя летом клуб может лишиться основного форварду Эрлинга Холанда.

Йович перешел в "Реал" в 2019 году из "Айнтрахта" за 63 миллиона евро. В нынешнем сезоне 24-летний серб провел за королевский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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