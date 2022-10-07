Форвард "МЮ" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

Форвард "МЮ" признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Фото: твиттер Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Форвард отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей в матче 3-го тура группового этапа с "Омонией" (3:2). В борьбе за награду он опередил Виссама Бен-Йеддера ("Монако"), Гелора Канга ("Монако") и Коди Гакпо (ПСВ).

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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