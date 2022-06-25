Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб

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Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб

Фото: твиттер Яна Кухты/Автор неизвестен

Форвард "Локомотива" Ян Кухта ближайший сезон проведет в Чехии.

25-летний футболист на правах аренды будет играть за пражскую "Спарту". Источник утверждает, что у клуба Праги будет приоритетное право выкупа чеха.

Ранее в "Локомотиве" сообщили, что Кухта не вернется в Россию из-за семейных обстоятельств.

Кухта провел за москвией 11 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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