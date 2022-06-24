Форвард Кухта покинет "Локомотив"

Фото: твиттер Яна Кухты/Автор неизвестен

Спортивный директор московского "Локомотива" Томас Цорн сообщил, что чешский нападающий Ян Кухта покинет команду по семейным обстоятельствам.

"Кухта не вернется в расположение "Локомотива". Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами. Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами", - приводит слова Цорна "Чемпионат".

25-летний Кухта перешел в "Локомотив" из пражской "Славии" в январе 2022 года. За "железнодорожников" он провел 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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