Форвард "Динамо" показал свое фото в футболке "Наполи"

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Форвард "Динамо" показал свое фото в футболке "Наполи"

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

28-летний камерунский форвард московского "Динамо" Клинтон Н’Жи показал фотографию, на которой он позирует в футболке "Наполи".

При этом официальной информации о трансфере футболиста не сообщили ни в одном из клубов.

Напомним, что камерунец перебрался в российский клуб летом 2019 года из французского "Марселя" за € 6 млн. В прошедшем сезоне он провел 22 матча в составе московского клуба во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. 

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