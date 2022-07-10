Форвард "Барселоны" Тринкау близок к переходу в португальский топ-клуб

Фото: твиттер Франсишку Тринкау/Автор неизвестен

Португальский форвард "Барселоны" Франсишку Тринкау близок к переходу в лиссабонский "Спортинг", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, португальский клуб заплатит за футболиста 10 миллионов евро. При этом каталонцы сохранят за собой возможность обратного выкупа игрока.

В прошлом сезоне 22-летний Тринкау выступал на правах аренды за "Вулверхэмптон", провел за клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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