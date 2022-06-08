Форвард "Барселоны" перешел в "Брюгге"
Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Брюгге" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Барселоны" Феррана Жуджлы.
Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Также каталонцы получат 10 процентов от суммы последующего трансфера форварда. Футболист заключил с бельгийским клубом до лета 2026 года.
23-летний Жуджла выступал за "Барселону" с 2021 года. Всего он провел за клуб девять матчей и забил два гола. Ранее играл за "Эспаньол", "Сант-Андреу" и "Валенсию".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20