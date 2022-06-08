Форвард "Барселоны" перешел в "Брюгге"

Фото: сайт "Брюгге"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Брюгге" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Барселоны" Феррана Жуджлы.

Сумма трансфера составила пять миллионов евро. Также каталонцы получат 10 процентов от суммы последующего трансфера форварда. Футболист заключил с бельгийским клубом до лета 2026 года.

23-летний Жуджла выступал за "Барселону" с 2021 года. Всего он провел за клуб девять матчей и забил два гола. Ранее играл за "Эспаньол", "Сант-Андреу" и "Валенсию".

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