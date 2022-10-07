Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
Журнал Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в мире.
Первое место занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который за год зарабатывает 131 миллион евро. Немного уступает ему его одноклубник Лионель Месси (123). В топ-3 также входит нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (102,5).
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит так:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 131,2 миллиона евро (112 миллионов евро - футбольные доходы, 19,8 миллиона евро - прочая деятельность).
2. Лионель Месси (ПСЖ) - 123 (66,7/56,4).
3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 102,5 (41/61,5).
4. Неймар (ПСЖ) - 89,19 (56,4/32,8).
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 54,33 (35,8/18,5).
6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/Норвегия) - 39,98 (35,8/4,1).
7. Роберт Левандовски ("Барселона") - 35,88 (27,6/8,2).
8. Эден Азар ("Реал") - 31,78 (27,6/4,1).
9. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 30,75 млн (25,6/5,1).
10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29,73 (25,63/4,1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18