Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире

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Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов в мире

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Журнал Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в мире. 

Первое место занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, который за год зарабатывает 131 миллион евро. Немного уступает ему его одноклубник Лионель Месси (123). В топ-3 также входит нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (102,5).

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 131,2 миллиона евро (112 миллионов евро - футбольные доходы, 19,8 миллиона евро - прочая деятельность).

2. Лионель Месси (ПСЖ) - 123 (66,7/56,4).

3. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") - 102,5 (41/61,5).

4. Неймар (ПСЖ) - 89,19 (56,4/32,8).

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 54,33 (35,8/18,5).

6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"/Норвегия) - 39,98 (35,8/4,1).

7. Роберт Левандовски ("Барселона") - 35,88 (27,6/8,2).

8. Эден Азар ("Реал") - 31,78 (27,6/4,1).

9. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 30,75 млн (25,6/5,1).

10. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29,73 (25,63/4,1).

 

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