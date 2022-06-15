Фонсека может возглавить турецкий суперклуб

Теги галатасарайпаулу фонсека

Фонсека может возглавить турецкий суперклуб

Фото: твиттер Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Известный португальский тренер Паулу Фонсека может возглавить стамбульский "Галатасарай", сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, представители турецкого клуба уже начали предварительные переговоры с португальцем. Пригласить Фонсеку хочет лично новый президент стамбульцев Дурсен Озбек. В минувшем сезоне "Галатасарай" занял лишь 13-е место в чемпионате Турции.

49-летний Фонсека является безработным с лета 2021 года. Тогда он покинул пост наставника "Ромы".

Не пропустите: "Галатасарай" интересуется Дзюбой. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лукаку отказался перейти в ПСЖ

Лукаку отказался перейти в ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов