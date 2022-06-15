Фонсека может возглавить турецкий суперклуб
Фото: твиттер Паулу Фонсеки/Автор неизвестен
Известный португальский тренер Паулу Фонсека может возглавить стамбульский "Галатасарай", сообщает Ajansspor.
По сведениям источника, представители турецкого клуба уже начали предварительные переговоры с португальцем. Пригласить Фонсеку хочет лично новый президент стамбульцев Дурсен Озбек. В минувшем сезоне "Галатасарай" занял лишь 13-е место в чемпионате Турции.
49-летний Фонсека является безработным с лета 2021 года. Тогда он покинул пост наставника "Ромы".
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|28
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|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
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|Газиантеп ББ
|28
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|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
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|32
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|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
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|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24