Фонсека может возглавить турецкий суперклуб

Фото: твиттер Паулу Фонсеки/Автор неизвестен

Известный португальский тренер Паулу Фонсека может возглавить стамбульский "Галатасарай", сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, представители турецкого клуба уже начали предварительные переговоры с португальцем. Пригласить Фонсеку хочет лично новый президент стамбульцев Дурсен Озбек. В минувшем сезоне "Галатасарай" занял лишь 13-е место в чемпионате Турции.

49-летний Фонсека является безработным с лета 2021 года. Тогда он покинул пост наставника "Ромы".

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