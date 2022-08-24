Фофана перевели в дубль "Лестера" за неявку на тренировку

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Фофана перевели в дубль "Лестера" за неявку на тренировку

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что клуб не принял новое предложение лондонского "Челси" по 21-летнему французскому защитнику Уэсли Фофана.

Также тренер рассказал, что в данный момент игрок тренируется с командой до 23 лет после того, как не явился на тренировку на прошлой неделе.

В нынешнем сезоне 21-летний Фофана провел за "Лестер" два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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