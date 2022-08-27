Фофана переходит в "Челси" за 75 миллионов

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Фофана переходит в "Челси" за 75 миллионов

Фото: твиттер Уэсли Фофана/Автор неизвестен

Защитник "Лестера" Уэсли Фофана переходит в "Челси".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже договорились о трансфере.

Ожидается, что Фофана подпишет контракт до июня 2028 года.

Отмечается, что 21-летний защитник лично сыграл важную роль в этом переходе, так как он мечтал перейти исключительно в "Челси". 

Напомним, что "Челси" предложил за футболиста 75 миллионов фунтов, его зарплата должна составить 200 тысяч фунтов в неделю.

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